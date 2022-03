Erërat e forta në Kosovë, KEDS ka një njoftim të rëndësishëm

Këtë njoftim, KEDS e ka bërë të ditur me anë të një postimi në ‘Facebook’, duke apeluar tek konsumatorët të bëjnë kujdes në zonat me erëra të forta, shkruan lajmi.net.

“Erërat e forta po vazhdojne edhe me tutje. Derisa ne disa zona jane lokalizuar prishjet dhe ekipet jane mobilizuar ne sanimin sa me te shpejt te tyre, ne disa zona tjera sikur qe eshte Vushtrria, per shkak te ererave te forta eshte e pamundur te intervenohet per momentin, per shkaqe sigurie”, thuhet në postimin e tyre.

“Qendra Dispeqerike dhe ekipet ne terren po vleresojne situaten dhe ne momentin qe u ipet mundesia do te intervenojne per te sanuar demet ne rrjet dhe rikthyer energjine elektrike. Kerkojme mirekuptimin e konsumatoreve sikurse kerkojme qe ne zonat ku ka erera te kene kujdes te shtuar”, përfundon postimi i KEDS-it. /Lajmi.net/