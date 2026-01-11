El Clasico për trofe: Barcelona kundër Real Madridit në finalen e Superkupës

Sport

11/01/2026 18:34

Barcelona dhe Real Madridi do të përballen për të katërtin vit radhazi në finalen e Superkupës së Spanjës, me trofeun që do të vendoset sërish në një El Clasico.

Blaugrana vjen me formë të jashtëzakonshme pas fitores bindëse 5-0 ndaj Athletic Club në gjysmëfinale, ku katër gola u shënuan që në pjesën e parë. Skuadra e Hansi Flick ka regjistruar nëntë fitore radhazi në të gjitha garat, ka shënuar të paktën dy gola në secilën prej tyre dhe ka mbajtur portën e paprekur në pesë ndeshje radhazi, duke u paraqitur si favorite për titullin e 16-të të Superkupës.

Në anën tjetër, Real Madridi siguroi finalen pas fitores 2-1 ndaj Atlético Madridit në një ndeshje të tensionuar dhe me polemika. Trajneri Xabi Alonso theksoi se Diego Simeone “kaloi vijën” pas incidentit me Vinícius Júnior, por fitorja e pestë radhazi i jep Madridit besim dhe Alonsos mundësinë për të fituar trofeun e parë si trajner i Los Blancos. Një sukses do ta afronte Realin me Barcelonën në renditjen historike të fituesve të Superkupës.

Historia e fundit premton spektakël, pasi finalet e tre sezoneve të fundit mes këtyre dy gjigantëve kanë prodhuar 16 gola, ndërsa Madridi fitoi përballjen e vetme të këtij sezoni në tetor me rezultatin 2-1. Në plan individual, Fermín López po shkëlqen për Barcelonën me kontribute vendimtare në gola, ndërsa Federico Valverde mbetet një armë e rëndësishme për Madridin. Barcelona nuk raporton mungesa të reja, ndërsa te Reali pritet rikthimi i Kylian Mbappé, duke e bërë finalen edhe më të zjarrtë.

