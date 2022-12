Debat i ashpër/ Gresa: Stresi është fallco, përçon vetëm negativitet Stresi dhe Gresa janë përplasur keq sonte me njëri-tjetrin. Gresa e ka akuzuar Stresin për sjelljen e tij brenda shtëpisë së “BBVK”, shkruan lajmi.net. Ajo gjithashtu ka shtuat se ndihet me fat që është larguar nga ai. Modelja ka thënë se Stresi po është munduar t’ia përmirësojë raportet e saj me Andin. “Unë s’luaj me…