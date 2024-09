Çanak flet për “planin” e Vuçiqit për zhvendosjen e serbëve nga Kosova

Nenad Çanak, ish-kryetar i Socialdemokratëve të Vojvodinës, ka treguar detaje se çfarë ka mësuar ai për planin e Serbisë për zhvendosjen e serbëve nga Kosova. Në një intervistë në “RTK Prime”, ai ka thënë se gjithçka çfarë ka parë i lidhet me atë se ka një plan për këtë kurth të Serbisë.

Nenad Çanak tha se është dukshme se ekzistojnë disa forca të organizuara mirë në Serbi, të cilat duhet që ta zgjedhin problemin e Kosovës në atë mënyrë që qytetarët e kombësisë serbe të zhvendosen nga veriu. Sipas tij, ky është plani i Vuçiqit që ta paraqesë Kosovën si vend që kërcënon minoritetin serb dhe për këtë arsye po shpërngulet.

Çanak tha se narracioni i Serbisë se Kosova është krahinë e Serbisë dhe që është përkohësisht e okupuar, praktikisht po bie në ujë, sepse, shtoi ai, është e qartë se Kosova është shtet i pavarur, me shumë njohje ndërkombëtare dhe që nuk ka çka të diskutohet për këtë çështje.

Ai shtoi se elita politike në Serbi e ka gënjyer popullin serb në veri të Kosovës se kjo është gjendje e përkohshme, me synimin që, nëse jo e gjithë Kosova, së paku veriu i saj do t’i kthehet Serbisë.

“Disi është dukshme se ekzistojnë disa forca të organizuara mirë në Serbi, të cilat duhet që ta zgjedhin problemin e Kosovës në atë mënyrë që qytetarët e kombësisë serbe të zhvendosen nga veriu’, tha Çanak, teksa shtoi se ndonëse nuk është thënë publikisht, potezat e veprimeve çojnë në atë pikë, duke përmendur tërheqjen e serbëve nga institucionet vendore, nga Prokuroria, Gjykata, Policia, etj.

Ai, tutje, përmendi se në Sanxhak dhe në Rashkë po ndërtohen disa ndërtesa që mendohet se do të shërbejnë për serbët e Kosovës. Për këto çështje ai tha se ndjehet i obliguar për ta njoftuar opinionin publik dhe kryeministrin Kurti se çfarë po ndodhë në këto vise.

Megjithatë Çanak tha se serbët e veriut nuk do ta pranonin kërkesën e Vuçiqit që ta braktisin veriun e të shpërnguleshin në Sanxhak për ta dëmtuar Kosovën. Sipas tij, është e rëndësishme për Kosovën që i serbët të qëndrojnë këtu, sepse masa e demokracisë matet me pozicionin e pakicës e jo të shumicës, sidomos te komuniteti serb, ku në këtë përmasë Kosova do të ndërtonte shoqërinë demokratike.

“Ata që kanë luftuar për Kosovën, e kanë bërë atë me qëllimin që askush të mos jetojë siç kanë jetuar ata”, tha Çanak.

Ai, tutje, tha se plani i Vuçiqit është që ta paraqesë Kosovën si vend që kërcënon minoritetin serb dhe për këtë arsye po shpërngulet.

“Pra Kosova duhet të kujdeset për shtetasit e vet, të përpiqet që të mos bëjë gabime që të përfundojë në ato mbeturina, ku është Serbia sot. Vuçiqi do të akuzojë Kosovën se po detyron serbët të shpërngulen. Për këtë lojë të rrezikshme i kam thënë kryeministrit Kurti që të mos bie në këtë kurth.”, tha Çanak.

Duke folur për situatën e sigurisë, ai përmendi paralajmërimin për bllokimin e kufirit Kosovë-Serbi, si dhe vizitën e Vulinit në Rusi, që për Çanakun, ka një qëllim: që të përhapen kriza të reja të luftës në vendet e tjera.

“Që njerëzit të kenë paqe nw Ballkan, është e domosdoshme që njerëzit të kenë më shumë komunikim, më shumë këmbim informatash”, tha Çanak.

Çanak: Sulmi në Banjskë, mendoj se ka qenë fundi i luftimeve midis Serbisë e KosovësIsh-kryetari i Lidhjes socialdemokrate të Vojvodinës tutje, tha se nuk beson se do të ketë një përsëritje të ndonjë sulmi terrorist, i ngjashëm me atë të Banjskës, sepse, sipas tij, ajo ngjarje ka qenë fundi i përpjekjeve të tilla, sepse përsëritja e përpjekjeve të tilla do të ishte katastrofale për Serbinë. Ai shtoi se këtë e di mirë Vuçiqi.

“Sulmi në Banjskë, mendoj se ka qenë fundi i luftimeve midis Serbisë e Kosovës”, tha Çanak.

Ndërkaq duke folur për Radojçiqin, Çanak tha se i gjallë nuk do të arrijë në Kosovë, sepse dëshmia e tij do t’i dëmtonte shumë shërbime në Serbi.

“Vuçiqi nuk ka interes të nisë ndonjë lloj konflikti”, u shpreh Çanak, derisa Rusia, sipas tij, ka interesim për ta destabilizuar rajonin, përmes Republikës Serbe.

Për vizitën e shefit të CIA-s në Serbi, Bosnjë e Kosovë, Çanak tha se në Serbi nuk është diskutuar shumë.

“Mesazhi i tij ka qenë shumë i qartë: çmontimi i rrjetit kundër-zbulues rus, pra rusët në aspektin politik duhet të hiqen nga Ballkani; nuk mund të ketë dhunë, nuk mund të ketë ide për secesione, (largimi i Republikës Serbe nga BeH v.j.)”, tha Çanak./RTK