Aksident në Arllat, përfshihen tri vetura

Një aksident trafiku ka ndodhur të dielën në Arllat, ku janë përfshirë tri vetura. Nga pamjet e para nga vendi i ngjarjes shihet se automjetet kanë pësuar dëme, ndërsa ende nuk dihet nëse ka persona të lënduar si pasojë e aksidentit. Lajmi.net, ka kontaktuar Policinë e Kosovës për të marrë më shumë informacione lidhur me…

Lajme

06/09/2026 15:46

Një aksident trafiku ka ndodhur të dielën në Arllat, ku janë përfshirë tri vetura.

Nga pamjet e para nga vendi i ngjarjes shihet se automjetet kanë pësuar dëme, ndërsa ende nuk dihet nëse ka persona të lënduar si pasojë e aksidentit.

Lajmi.net, ka kontaktuar Policinë e Kosovës për të marrë më shumë informacione lidhur me rrethanat e aksidentit dhe gjendjen e personave të përfshirë, ndërsa është në pritje të përgjigjes zyrtare.

Nuk dihen detaje të tjera për shkaqet e aksidentit.

Artikuj të ngjashëm

September 6, 2026

Behrami përgjigjet deputetës së VV-së: Gjykimi në mungesë u bë i...

September 6, 2026

Aleanca me aktivitet simbolik nesër para Kuvendit, në fund pritet deklarimi...

September 6, 2026

80 aktakuza për krime lufte, Behrami ngre pikëpyetje për Kurtin –...

September 6, 2026

Përshkallëzohet konflikti: SHBA godet tre cisterna iraniane të naftës

September 6, 2026

Prezantuesja egjiptiane dënohet me vdekje për trafik droge

September 6, 2026

Të dërguarit e Trumpit drejt Kievit pas takimit me Putinin

Lajme të fundit

Behrami përgjigjet deputetës së VV-së: Gjykimi në mungesë...

Aleanca me aktivitet simbolik nesër para Kuvendit, në...

80 aktakuza për krime lufte, Behrami ngre pikëpyetje...

Komunat e VV-së e bojkotuan protestën ndaj Qeverisë,...