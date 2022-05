Abazoviqi i përgjigjet pozitivisht ftesës së Vuçiqit që t’i bashkëngjitet Ballkanit të Hapur

Së këndejmi, Abazoviq ka deklaruar se do t’i përgjigjet pozitivisht ftesës së presidentit serb, Aleksandar Vuçiq, që të marrë pjesë në Samitin e Ohrit, raporton B92-shi serb, përcjell lajmi.net.

“Do t’i përgjigjem ftesës së presidentit të Serbisë, Aleksandar Vuçiq, do të marrë pjesë në Samitin e Ballkanit të Hapur në Ohër. Do të shkoj në cilësinë e kryeministrit”, deklaroi kryeministri malazez.

Ai tha se nëse dikush mendon që me Ballkan të Hapur do të zëvendësohet nisma integruese evropiane, atëherë Mali i Zi nuk do të marrë pjesë. Por, sipas tij, Ballkani i Hapur nuk është projekt i këtillë.

Përkundër deklarimeve të Abazoviq, i një pajtimi për projektimin e Malit të Zi në iniciativën ballkanase nuk ka qenë presidenti malazez, Milo Gjukanoviq. Ai përgjatë një konferencë që e pati në kuadër të vizitës në Kosovë e kundërshtoi këtë iniciativë dhe tha se nuk e përkrah atë.

Kundërshtim Ballkanit të Hapur po i bën edhe Kosova e Bosnja dhe Hercegovina. /Lajmi.net/