A pati Kosova 0 MGW prodhim të energjisë elektrike?

Mëngjesin e së hënës nga blloku A5 i termocentralit “Kosova A” u pa një tym jo i zakonshëm.

E kjo ishte shenjë e fillimit të rifunksionalizimit të këtij blloku në Korporatën Energjetike të Kosovës.

“Korporata Energjetike e Kosovës (KEK sh.a.) njofton opinionin publik se sot, njësia A5 e Termocentralit Kosova A është sinkronizuar me rrjetin elektroenergjetik rreth orës 10:03 të mëngjesit, duke shënuar një rikthim të suksesshëm në operim, pas realizimit të një sërë ndërhyrjesh dhe sanimesh teknike të domosdoshme. Procesi i startimit të njësisë kishte filluar këtë mëngjes, pasi kishin përfunduar me sukses të gjitha ndërhyrjet e planifikuara, në kohë dhe me cilësi të lartë teknike”, thuhet nga KEK.

Mungesën e prodhimit të energjisë elektrike, ministrja në detyrë e Ekonomisë, Artane Rizvanolli e arsyetoi me investimet që po bëhen në termocentrale.

“Kemi sfida në sektorin energjetik sepse siguria jonë e rfurnizimit varet nga termocentralet 62 e 42 vjeçare sepse nuk janë bërë kurrë rehablitimet e tyre.Një nga arsyet se pse që nga prilli nuk i kemi në fuksiion të gjitha blloqet është se për herë të parë në Termocentralin Kosova B po i modernizojmë turbinate dhe rrjeshimisht Blloku B2 është jashtë funksionit për këto operime për gati gjashtë muaj”, ka theksuar Rizvanolli.

E sipas kryetarit të Sindikatës së Re të KEK-ut, gjendja me prodhim është normalizu

“Tani për tani është duke prodhuar mbi 400 MgË energji elektrike , telashet e mëhershme janë telashet të KEDS-it, pasi KEDS- e ka për detyrë furnizimin e qytetarit me energji elektrike e gjejnë arse pasi prej neve ata marrin 29.50 euro megavatin që bien nën koston e prodhim edhe janë mësuar me marrë lirë. Edhe nëse iu blenë me import ndonjë herë kukatin, pasi janë bërë milionerë përmes prodhimit të KEK-ut”, ka thënë Llumnica.

Ndërkaq, për shkak të vjetërsisë se termocentraleve, eksperti i energjetikës, rekomandon që në Kosovë të fillojë prodhimi i rrymës në forma të tjera.

“Duhet të mendohet për prodhim të energjisë edhe nga gazi pasi është me i besueshme edhe me efikas ne kuptimin e ambienteti. Kështu që mund të them se situata e energjisë në Kosovë deri diku është stabile”, ka thënë Vezir Rexhepi, ekspert i Energjisë.

Mes tjerash, ministrja Rizvanolli në konferencën për media theksoi se nuk ka pasur asnjë moment kur KEK-u ka prodhuar zero megavat në orë rrymë, apo që Kosova në ndonjë moment ka qenë në ‘kolaps energjetik’./teve1