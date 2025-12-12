“18 vjet, dreq”, përplasje, ofendime e xhelozi mes Benitës dhe Elijonës

Toney, ka qenë sebep që Benita dhe Elijona të shpërthejnë ndaj njëra-tjetrës. Situata ka eskaluar më shumë nga ana e Benitës, e cila ka përfunduar edhe në fjalë ofenduese si “18 vjet, dreq”, duke iu referuar kështu moshës së Elijonës, transmeton Klankosova.tv. Për të parë të gjitha momentet e përplasjes mes vajzave, klikoni në videon…

12/12/2025 23:27

Toney, ka qenë sebep që Benita dhe Elijona të shpërthejnë ndaj njëra-tjetrës.

Situata ka eskaluar më shumë nga ana e Benitës, e cila ka përfunduar edhe në fjalë ofenduese si “18 vjet, dreq”, duke iu referuar kështu moshës së Elijonës, transmeton Klankosova.tv.

Për të parë të gjitha momentet e përplasjes mes vajzave, klikoni në videon e mëposhtme.

