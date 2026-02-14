17 Shkurti shpallet zyrtarisht “Dita e Pavarësisë së Kosovës” në Washington DC
Ambasada e Republikës së Kosovës në Washington, D.C. ka njoftuar se 17 shkurti do të njihet zyrtarisht si “Dita e Pavarësisë së Kosovës” në kryeqytetin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Vendimi është marrë nga kryetarja e Washington DC, Muriel Bowser, e cila përmes një proklamate ka shpallur 17 shkurtin 2026 si ditë zyrtare në nder të pavarësisë së Republikës së Kosovës.
Në arsyetimin e saj, Bowser thekson se që nga shpallja e pavarësisë më 17 shkurt 2008, Kosova ka shënuar përparim të dukshëm në forcimin e sundimit të ligjit, mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe konsolidimin e subjektivitetit të saj ndërkombëtar. Ajo ka vlerësuar gjithashtu marrëdhënien e veçantë dhe të qëndrueshme ndërmjet Kosovës dhe SHBA-së, të ndërtuar mbi vlera të përbashkëta demokratike, partneritet afatgjatë dhe respekt të ndërsjellë.
Në proklamatë përmendet edhe kontributi i rëndësishëm i komunitetit shqiptaro-amerikan në jetën kulturore dhe qytetare të Washington DC, si dhe bashkimi me komunitetin shqiptar dhe Ambasadën e Kosovës për të shënuar 18-vjetorin e pavarësisë.
Pas publikimit të vendimit, Ambasada e Republikës së Kosovës në Washington DC ka shprehur mirënjohje ndaj kryetares Bowser për njohjen zyrtare të 17 shkurtit si “Dita e Pavarësisë së Kosovës” në kryeqytetin amerikan.
Vendimi i plotë:
DUKE PASUR PARASYSH se, që nga shpallja e pavarësisë më 17 shkurt 2008, Republika e Kosovës ka shënuar përparim të madh në promovimin e sundimit të ligjit, mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe forcimin e pozitës së saj ndërkombëtare; dhe
DUKE PASUR PARASYSH se lidhja ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara është unike dhe e qëndrueshme, e ndërtuar mbi vlera të përbashkëta demokratike, partneritet afatgjatë dhe respekt të thellë të ndërsjellë; dheDUKE PASUR PARASYSH se qytetarët shqiptaro-amerikanë japin kontribute të rëndësishme në pasurimin kulturor dhe qytetar të Uashingtonit, DC; dhe
DUKE PASUR PARASYSH se ne i bashkohemi komunitetit shqiptar dhe Ambasadës së Republikës së Kosovës në përkujtimin e 18-vjetorit të pavarësisë së Republikës së Kosovës;TANI, PRANDAJ, UNË, KRYETARJA E BASHKISË SË WASHINGTON, DC, shpall 17 shkurtin 2026 si “DITA E PAVARËSISË SË KOSOVËS” në Washington, DC.Muriel Bowser./lajmi.net/