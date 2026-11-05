27.6 milionë euro për rrymën vetëm brenda shtatorit, Ymeri: Era Mafi Energjetike!
Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Janina Ymeri, ka reaguar lidhur me koston e energjisë elektrike gjatë muajit shtator, duke publikuar një shifër prej 27.6 milionë eurosh. Përmes një postimi në Facebook, Ymeri ka theksuar se kjo shumë është arritur brenda vetëm 30 ditësh, duke ngritur pikëpyetje për kostot e energjisë elektrike. Ajo ka…
Lajme
Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Janina Ymeri, ka reaguar lidhur me koston e energjisë elektrike gjatë muajit shtator, duke publikuar një shifër prej 27.6 milionë eurosh.
Përmes një postimi në Facebook, Ymeri ka theksuar se kjo shumë është arritur brenda vetëm 30 ditësh, duke ngritur pikëpyetje për kostot e energjisë elektrike.
Ajo ka shoqëruar publikimin e kësaj shifre me një deklaratë të ashpër, duke shkruar: “Era Mafi Energjetike!”. /Lajmi.net/