​Trump, Zelensky dhe liderët evropianë i japin ultimatum Putinit

Udhëheqësit evropianë, gjatë një vizite të përbashkët në Kiev, i dhanë një ultimatum Vladimir Putinit – pranoni një armëpushim të pakushtëzuar deri të hënën ose do të përballeni me sanksione të shtuara dhe furnizime shtesë ushtarake për Ukrainën.

Ukraina dhe liderët evropianë kanë rënë dakord për një armëpushim të pakushtëzuar për 30 ditë, duke filluar nga 12 maji, me mbështetjen e presidentit amerikan Donald Trump. Në të njëjtën kohë, ata kërcënuan presidentin Vladimir Putin me sanksione të reja “masive” nëse ai nuk i përmbahej marrëveshjes.

Njoftimi u bë bashkërisht nga liderët e Britanisë së Madhe, Francës, Gjermanisë, Polonisë dhe Ukrainës pas një takimi në Kiev, gjatë të cilit biseduan me telefon me Trump.

Keir Starmer, Emmanuel Macron dhe Friedrich Merz mbërritën në kryeqytetin ukrainas me të njëjtin tren të shtunën në mëngjes, ndërsa Donald Tusk udhëtoi veçmas. Udhëheqësit u takuan me Zelenskyn për bisedime në qendër të Kievit.

Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov tha se Rusia mbështet zbatimin e një armëpushimi 30-ditor, por duke respektuar disa “nuanca”. Në një deklaratë për ABC, Peskov theksoi se ndihma ushtarake perëndimore për Ukrainën duhet të ndalet në mënyrë që një armëpushim i përkohshëm të jetë i mundur. “Përndryshe, do të ishte një avantazh për Ukrainën,” tha ai.

Presidenti francez Emmanuel Macron e ka bërë të qartë se nëse Rusia nuk i përmbahet armëpushimit të propozuar, ajo duhet të mbajë pasojat.

“Në atë rast, sanksione të reja, më të forta dhe mbështetje shtesë për Ukrainën do të pasojnë. Ne duhet të përgatisim një paketë të re sanksionesh – kjo nuk duhet të jetë një masë rutinë, por diçka shumë më vendimtare”, theksoi ai.

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky tha se Kievi kishte arritur një “marrëveshje shumë të mirë” me Shtetet e Bashkuara për vazhdimin e bashkëpunimit ushtarak. “Ne mund të mbështetemi në mbështetjen amerikane, jo vetëm nga qeveria, por edhe nga sektori privat,” tha ai.

Kryeministri britanik Keir Starmer tha në Kiev se momenti për një marrëveshje paqeje ka ardhur – por se e vetmja pengesë për këtë është Kremlini.

“Ne të gjithë e dimë këtu se vetëm një vend e filloi këtë luftë dhe vetëm një vend po bllokon zgjidhjen e saj paqësore sot – dhe kjo është Rusia,” tha Starmer.

Kryeministri polak Donald Tusk tha se nëse Moska e refuzon këtë propozim, do të jetë e qartë se kush është me të vërtetë i përkushtuar ndaj paqes dhe kush jo.

“Nëse nuk do të kishte sanksione, situata do të ishte shumë më keq sot. Rusia po pret me padurim heqjen e tyre – dhe kjo ju tregon gjithçka,” tha ai.

Trump dhe administrata amerikane kanë thënë se një armëpushim 30-ditor mund të jetë hapi i parë drejt një marrëveshjeje të qëndrueshme paqeje.