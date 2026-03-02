Prokuroria konfirmon sulmin ndaj gazetarit Burim Pacolli, nisin hetimet për identifikimin e autorëve
Prokuroria Themelore në Prishtinë ka njoftuar opinionin publik se sot, rreth orës 16:00, është pranuar informacioni për një sulm fizik ndaj gazetarit Burim Pacolli. Në komunikatë theksohet se menjëherë pas pranimit të informacionit, Prokurori kujdestar ka ndërmarrë veprimet e nevojshme procedurale dhe ka autorizuar Policinë e Kosovës për të nisur hetime intensive. Qëllimi i këtyre…
Lajme
Prokuroria Themelore në Prishtinë ka njoftuar opinionin publik se sot, rreth orës 16:00, është pranuar informacioni për një sulm fizik ndaj gazetarit Burim Pacolli.
Në komunikatë theksohet se menjëherë pas pranimit të informacionit, Prokurori kujdestar ka ndërmarrë veprimet e nevojshme procedurale dhe ka autorizuar Policinë e Kosovës për të nisur hetime intensive. Qëllimi i këtyre veprimeve është identifikimi i personave të dyshuar, përfshirë reperin Mossi dhe disa të tjerë, si dhe sigurimi i provave të nevojshme për zbardhjen e rastit.
Derisa aktualisht, organet e rendit po zhvillojnë hetime intensive dhe koordinohen ngushtë me Prokurorin e Shtetit. Për shkak të fazës së hershme të hetimit dhe për të ruajtur integritetin e procesit, detaje të tjera nuk mund të bëhen publike në këtë moment.
Ndërkaq Prokuroria ka theksuar përkushtimin e saj për trajtim me prioritet të këtij rasti, duke garantuar një hetim të shpejtë, të paanshëm dhe profesional. Çdo zhvillim i mëtejshëm do t’i komunikohet opinionit publik në kohë reale. /Lajmi.net/