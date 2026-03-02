Prokuroria konfirmon sulmin ndaj gazetarit Burim Pacolli, nisin hetimet për identifikimin e autorëve

Prokuroria Themelore në Prishtinë ka njoftuar opinionin publik se sot, rreth orës 16:00, është pranuar informacioni për një sulm fizik ndaj gazetarit Burim Pacolli. Në komunikatë theksohet se menjëherë pas pranimit të informacionit, Prokurori kujdestar ka ndërmarrë veprimet e nevojshme procedurale dhe ka autorizuar Policinë e Kosovës për të nisur hetime intensive. Qëllimi i këtyre…

Lajme

02/03/2026 20:13

Prokuroria Themelore në Prishtinë ka njoftuar opinionin publik se sot, rreth orës 16:00, është pranuar informacioni për një sulm fizik ndaj gazetarit Burim Pacolli.

Në komunikatë theksohet se menjëherë pas pranimit të informacionit, Prokurori kujdestar ka ndërmarrë veprimet e nevojshme procedurale dhe ka autorizuar Policinë e Kosovës për të nisur hetime intensive. Qëllimi i këtyre veprimeve është identifikimi i personave të dyshuar, përfshirë reperin Mossi dhe disa të tjerë, si dhe sigurimi i provave të nevojshme për zbardhjen e rastit.

Derisa aktualisht, organet e rendit po zhvillojnë hetime intensive dhe koordinohen ngushtë me Prokurorin e Shtetit. Për shkak të fazës së hershme të hetimit dhe për të ruajtur integritetin e procesit, detaje të tjera nuk mund të bëhen publike në këtë moment.

Ndërkaq Prokuroria ka theksuar përkushtimin e saj për trajtim me prioritet të këtij rasti, duke garantuar një hetim të shpejtë, të paanshëm dhe profesional. Çdo zhvillim i mëtejshëm do t’i komunikohet opinionit publik në kohë reale. /Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

March 2, 2026

Apel për 29-vjeçarin nga Vushtrria në gjendje të rëndë, familja bën...

March 2, 2026

Hamza nuk zbulon emër për president: Nuk e bëj këtë pa u dakorduar

March 2, 2026

Eman Rrahmani: E vlerësoj punën e presidentes Osmani, por votoj si PDK-ja

March 2, 2026

Gjykata Themelore në Ferizaj dënon të akuzuarin për sulm seksual me...

March 2, 2026

Bombardimi i Iranit, konfirmohet vdekja e shtatë komandantëve të lartë të...

March 2, 2026

Trump nuk e përjashton dërgimin e trupave amerikane në Iran

Lajme të fundit

Apel për 29-vjeçarin nga Vushtrria në gjendje të...

Hamza nuk zbulon emër për president: Nuk e bëj këtë pa u dakorduar

Eman Rrahmani: E vlerësoj punën e presidentes Osmani, por votoj si PDK-ja

Gjykata Themelore në Ferizaj dënon të akuzuarin për...