10 vjet nga rasti Dehari, VV me familjen e tij konferencë te Prokuroria Speciale
Nesër bëhen 10 vjet nga vdekja e aktivistit të Lëvizjes Vetëvendosje, Astrit Dehari. Lëvizja Vetëvendosje ka njoftuar se do të mbahet konferencë për media para Prokurorisë Speciale. Familja Dehari, avokati Tomë Gashi dhe përfaqësuesi i VV-së, Sami Kurteshi, do t’iu drejtohen qytetarëve nga ora 11:00.
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Nesër bëhen 10 vjet nga vdekja e aktivistit të Lëvizjes Vetëvendosje, Astrit Dehari.
Lëvizja Vetëvendosje ka njoftuar se do të mbahet konferencë për media para Prokurorisë Speciale.
Familja Dehari, avokati Tomë Gashi dhe përfaqësuesi i VV-së, Sami Kurteshi, do t’iu drejtohen qytetarëve nga ora 11:00.