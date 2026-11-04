10 vjet nga rasti Dehari, VV me familjen e tij konferencë te Prokuroria Speciale

Nesër bëhen 10 vjet nga vdekja e aktivistit të Lëvizjes Vetëvendosje, Astrit Dehari. Lëvizja Vetëvendosje ka njoftuar se do të mbahet konferencë për media para Prokurorisë Speciale. Familja Dehari, avokati Tomë Gashi dhe përfaqësuesi i VV-së, Sami Kurteshi, do t’iu drejtohen qytetarëve nga ora 11:00.

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04/11/2026 10:39

Nesër bëhen 10 vjet nga vdekja e aktivistit të Lëvizjes Vetëvendosje, Astrit Dehari.

Lëvizja Vetëvendosje ka njoftuar se do të mbahet konferencë për media para Prokurorisë Speciale.

Familja Dehari, avokati Tomë Gashi dhe përfaqësuesi i VV-së, Sami Kurteshi, do t’iu drejtohen qytetarëve nga ora 11:00.

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