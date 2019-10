​Vaj kokosi si përbërësi magjik për flokë më të mirë

Falë këtyre maskave të flokëve, të cilat mund t’i bëni vetë, do t’i keni flokët në çdo kohë sikur të kishit dalë nga salloni i flokëve.

Flokët e forta dhe me shkëlqim janë një ëndërr e shumë grave, dhe falë këtyre maskave është e arritshme, transmeton lajmi.net.

Përbërësi kryesor është vaji i kokosit, i cili njihet si ‘kupa e shenjtë’ kur bëhet fjalë për kujdesin e flokëve. Ai përmban acid laurik, një lloj acidi yndyror që depërton vetë në flokët e flokëve për të mbështetur rritjen dhe ushqyer zonat e thata.

Përveç kësaj, ajo plotëson proteinat e humbura në trajtime të tilla si ngjyrosja.

Të gjitha produktet e nevojshme për këto maska mund të gjenden në çdo dyqan ose tashmë në kuzhinën tuaj. Gjithmonë është më mirë të përdorni produkte që i bëni vetë, sepse e dini me siguri se çfarë keni përdorur.

Ne kemi gjetur maska që do të bëjnë një mrekulli për flokët tuaj në vetëm disa minuta. Këto do të rivendosin ekuilibrin e flokëve dhe do ta rivendosin atë në thellësi.

Maska që hidraton flokun e thatë

Ajo do të sigurojë lagështirë të nevojshme të flokut dhe do t’i kthejë shkëlqim.Ju nevojiten:

2 lugë vaj kokosi

1 lugë mjaltë

Përgatitja:

Shkrini vajin e kokosit, më pas përzieni me uthull molle.

Aplikimi

Aplikojeni maskën në flokë të thatë dhe lëreni të qëndrojë për 15-20 minuta. Pastaj lani flokët me shampon. /Lajmi.net/