​S’ka bashkëpunim, opozita e ndarë në Kuvend

Anëtari i kryesisë së PDK-së, Betim Gjoshi thotë se partia e tij, si më e madhja në opozitë, do të tentojë të bashkëpunojnë me dy partitë tjera kur ka tema të rëndësishme.

Por sipas tij, PDK e ka identitetin e vet dhe asnjëherë nuk do të bëhen pjesë e pazareve me qeverinë, siç thotë një pjesë e opozitës ka bërë.

“Asnjëherë nuk do të jemi pjesë e pazareve me qeverinë, siç e kemi dëshmuar edhe tek rasti i zgjedhjes së presidentit dhe qeverisë. Qysh një pjesë tjetër e opozitës ka hyrë në marrëveshje me ta. Na jemi të qartë…Kur ka tema të ndjeshme ne do të koordinohemi me opozitën, është detyrë e jona si partia më e madhe opozitare. Por jemi të dalluara prej partive tjera, si PDK do të mundohemi që për tema të rëndësishme të bashkëpunojmë edhe me ta. Pjesën tjetër, ne e kemi identitetin tonë si PDK dhe prej këndit tonë do ta kundërshtojmë qeverinë dhe do të mbikëqyrim me kujdesin më të madh veprimet e saj”, thotë ai.

Se ka mungesë të bashkëpunimit opozitar në Kuvendin e Kosovës e thotë edhe Pal Lekaj nga AAK-ja.

“Deri më sot, nuk kemi ndonjë bashkëpunim, apo koordinim të asaj si të veprohet si opozitë unike. Çdo subjekt politik ka qëllimet e veta, mbron planin e vet në atë që ju ka ofruar gjatë zgjedhjeve qytetarëve. Por kjo nuk do të thotë që të ardhmen nuk do të kemi koordinim për çështjet vitale të shtetit të Kosovës”, thotë ai.

Ndërkohë, Besa Gaxherri nga LDK thotë se partia e saj do ta ruajë subjektivitetin e vet, por do të gjejë rrugën e bashkëpunimit me opozitën për tema që shërbejnë për të mirën e vendit.

“LDK do ta ruajë subjektivitetin e vetë dhe njëkohësisht do të bashkëpunoj me opozitën për temat për të cilat dakordohen partitë opozitare. LDK tashmë është e njohur për konstruktivitetin dhe bashkëpunimin në çdo aspekt në shërbim të të mirës së përgjithshme për vendin”, thotë ajo.

Në zgjedhjet parlamentare të këtij viti, PDK u rendit si partia e dytë me 19 deputetë, LDK me 15 deputetë dhe AAK me 8 deputetë. Por javë më parë, një deputete e PDK-së kaloi në grupin parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, duke e lënë PDK-në me 18 deputetë. Të tri partitë janë opozitë e qeverisë Kurti, që e ka shumicën në Kuvend.