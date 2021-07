​Punëtorët e ATK-së ashpërsojnë grevën

Shoqata Sindikale e Punëtorëve të Administratës Tatimore të Kosovës njofton që grevën që e ka vazhduar me datë 14 korrik 2021, do të vazhdohet nga e hëna deri të premten, por me masa të shtuara duke filluar nga ora 08:00 deri 12:00, duke i ndërprerë të gjitha shërbimet për tatimpaguesit.