​Në muajin qershor “Kosova B” realizoi planin e prodhimit me 116%

Korporata Energjetike e Kosovës (KEK), përmes një komunikate për media njofton se, edhe përkundër situatës së rënduar në gjithë vendin të krijuar si pasojë e pandemisë COVID-19, me angazhimin maksimal të menaxhmentit dhe punëtorëve TC “Kosova B” ka arritur që me sukses të jashtëzakonshëm të përmbyllë muajin qershor me një realizim të planit të prodhimit prej 116 %.