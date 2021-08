​Mehaj dhe Peleshi zotohen për zhvillimin e përbashkët të ushtrive

Ministri i Mbrojtjes, Armend Mehaj ka takuar homologun e tij në Shqipëri, Niko Peleshi, ku janë zotuar se rrugëtimi ynë do të jetë i përbashkët në perspektivën zhvillimore të forcave tona të armatosura në shërbim të sigurisë dhe mbrojtjes sonë, si dhe sigurisë dhe stabilitetit rajonal e më gjerë.

Mehaj ka shkruar në Facebook se Shqipëria ishte për një shekull, pjesa tjetër e ndaluar e atdheut tonë.

“Sot me emocion të veçantë, bashkë me homologun tim Niko Peleshi, parakalova pranë togut të nderit, flamurit kombëtar dhe gatitu për himnin tonë kombëtar dhe shtetëror. Vizita zyrtare në Shqipëri është vizitë në shtëpinë e vëllezërve e motrave tona. Zotimi im dhe vllait, ministrit Peleshi, është se rrugëtimi ynë do të jetë i përbashkët në perspektivën zhvillimore të forcave tona të armatosura në shërbim të sigurisë dhe mbrojtjes sonë, si dhe sigurisë dhe stabilitetit rajonal e më gjerë”, ka shkruar ai.