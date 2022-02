​Kryesuesi i KGjK-së kërkon ndryshimin e Ligjit për mbrojtjen nga diskriminimi

Në mbledhjen e sotme të këtij komisioni është diskutuar për mos zbatueshmërinë e Ligjit për Mbrojtjen nga Diskriminimi. Kryesuesi i KGjK-së, Albert Zogaj u shpreh se në këtë ligj duhet të ketë ndërhyrje urgjentisht.

“Në qoftë se kemi ne një çështje pune në gjykatë, gjyqtari është në dilemë se a duhet t’i referohemi Ligjit të punës apo duhet t’i referohemi Ligjit për mbrojtje nga diskriminimi. Dhe këtu faktikisht paraqitet edhe vet përfundimi i çështjes. Sepse gjykata nëse e kualifikon si çështje pune, definitivisht do të shmanget në tërësi pjesa e vlerësimit të çështjes për diskriminimin sipas këtij ligji. Pasi që në shumicën e rasteve procedurat gjyqësore për çështje të punës janë të lidhura me afate dhe me procedurat e konsultimit të ankesës te institucionet. Unë e konsideroj të rëndësishme që ky ligj të ndryshohet në pjesën e inicimit të proceseve gjyqësore dhe të përcaktojë saktësisht procedurën, kompetencën dhe vlerësimin që duhet të bëjë gjykata për diskriminim”, ka thënë ai.

Nëse vazhdon të jetë i tillë, Zogaj tha se në trajtimin e rasteve civile do të jetë vështirë i zbatueshëm.

Kryetarja e Komisionit për të Drejtat e Njeriut, Duda Balje tha se gjyqësori në disa raste po vendos për dënime të ulëta.

“Keni një femër e cila ka pasur kërcënim, kur jeni në dilemë, si jeni duke marrë vendim? Sepse disa herë për neve ka qenë e çuditshme se si ju keni dënuar një person me një dënim shumë të vogël. Për neve si qytetarë të Kosovës, si përfaqësues i popullit ka qenë jo e logjikshme”, ka thënë Balje.

Zogaj tha se nëse një rast i tillë kualifikohet si çështje pune, atëherë do të trajtohet si një procedurë standarde.

Ndërkaq, anëtarja e Komisionit Tinka Kurti ka përmendur 5 mijë ankesat, që sipas Inspektoratit të Punës, janë adresuar për diskriminim.

“Është befasuese që gjykatat sipas raportit, i janë referuar në zero raste këtij ligji. Ndërkohë që ligji është ekzistues dhe tashmë janë disa vite prej kur ka hyrë në fuqi. Ndërkohë, shifrat e tjera të kuptimit të denoncimit janë shumë të mëdha. Inspektorati i Punës thotë se kanë marrë pesë mijë ankesa brenda vitit. Inspektorati i Punës merr pesë mijë ankesa, ndërkohë që gjykatat i referohen me zero raste”, tha ajo.

Derisa ka folur për diskriminimin në punë, Zogaj shtoi se Inspektorati i Punës nuk mund të vendosë për kthim të qytetarëve në punë apo për pagat.

“Unë mendoj që kaosin më të madh në çështjet e punës e ka krijuar pikërisht Inspektorati i Punës. Në muajin prill të vitit të kaluar, Gjykata Supreme i është drejtuar me kërkesë për kontroll të përshtatshmërisë Kushtetueses, për shkak të Inspektoratit të Punës. Për shkak se sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme, që mendoj që është një institucion që nuk mund të vlerësohet për nga kompetenca. Inspektorati i Punës e ka tejkaluar juridiksionin e punës që ka. Në vend se të merret me masat e sigurisë në punë, merret me çështjen e adresimit të kërkesës për kthim në punë, e paga, që është çështje e gjykatës. Çfarë do raporti që ka nxjerrë ky mekanizëm, për mua është jokredibil”, ka deklaruar Zogaj.

Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Albert Zogaj në Komisionin për të Drejtat e Njeriut ka folur edhe për rastet e dhunës në familje, ku tha se duhet të ketë ndryshime të ligjit për trajtimin e këtyre rasteve. Megjithatë, sipas tij nuk ka mungesë gatishmërie për vendime të duhura dhe meritore në këto raste.