​Kim shfaq asetet e bujshme në plazhin e Meksikës

Kim Kardashian ka treguar linjat e saj të famshme në bikini rozë të nxehtë ndërsa pozon në një foto-sesion seksi në Meksikë.

Ylli i realitetit 39-vjeçar vërtetoi se i pëlqen të punojë shumë, pasi iu rikthye detyrave profesionale duke pozuar në Cabo San Lucas.

Personaliteti i ‘Keeping Up with the Kardashians’ tha se po merrte pjesë në një xhirim për gamën e saj të bukurisë KKW, ndërsa tregonte asetet e saj.

Xhirimet vijnë pasi Kim u ribashkua me bashkëshortin Kanye West në mediat sociale gjatë fundjavës.

Kanye, 43-vjeç, aktualisht është me qendër në Wyoming, ku thuhet se po punon për kandidaturën e tij për presidencë.

Martesa e çiftit ka qenë nën presion në rritje kohët e fundit pas shpërthimeve të fundit të Kanye në Twitter.

Duket se çifti është përqendruar në bërjen e gjërave, pavarësisht faktit se Kim është e vendosur kryesisht në Los Anxhelos, ndërsa Kanye kalon shumicën e kohës duke punuar në fushatën e tij në Wyoming.

“Kanye është i zënë duke punuar në muzikën e tij dhe fushatën presidenciale,” tha një burim për revistën People.