​Kamberi: Presheva ka nevojë për stabilitet politik, jo për propagandë me tema kombëtare

Ai thotë se zgjedhjet e sotme janë të tretat me radhë në katër vjetët e fundit. Sipas tij, këto tregojnë për mungesën e stabilitetit politik në këtë komunë.

“Po, shpresoj që zgjedhjet e sotme përfundimisht do të ndërtojnë një stabilitet politik për qeverisjen e Preshevës. Për një qeverisje që do të jetë në shërbim të qytetarëve, për nevojat e tyre, sociale, të infrastrukturës. Zgjedhjet në Preshevë kanë peshë dhe rëndësi edhe për karakterin nacional, por edhe për karakter për veprim politik të shqiptarëve edhe për nivel rajonal. Prandaj besoj që edhe qytetarët do të shfrytëzojnë të drejtën për të votuar”, deklaron ai.

Ai shton se qytetarët në Preshevë përballen me probleme të mëdha edhe për shkak të mungesës së stabilitetit në vend. Ndaj ai thekson se lugina ka nevojë për politikë të fortë, i cili di të sillet edhe me qeverinë e Beogradit.

“Unë besoj që vetë rezultati zgjedhor do të dëshmojë se kë do të përkrahin dhe cilin program do të përkrahin qytetarët. Kjo do të dëshmojë se cilat janë obligimet dhe përgjegjësitë e një kryetari të ardhshëm, i cili duhet në radhë të parë të jetë transparent dhe të merr përgjegjësitë për gjendjen në këtë komunë dhe i cili duhet të ofrojë një partneritet me rivalët politikë për të ndërtuar një stabilitetin e munguar politik, i cili ka munguar në komunën e Preshevës”, shton ai për KosovaPress.

Për më tepër, kreu i PVD-së, Shaip Kamberi thotë se kryetari i Preshevës nuk duhet që në mënyrë propagandistike të merret me tema kombëtare. Sipas tij, kryetari i ardhshëm i kësaj komune duhet të krijojmë bashkëpunim me institucionet në Kosovë.

“Ne shpesh kemi pasur ide të atilla që në opinion janë dukur atraktive, por që faktikisht në real-politik kanë qenë iluzore që qytetarëve nuk u kanë ofruar asgjë tjetër përveç ndoshta një mundësi të momentit”, shprehet ai.

Kamberi shton se këto zgjedhje po mbahen në kushte të jashtëzakonshme, ai shprehet i kënaqur me daljen e qytetarëve, ani pse nuk ka pasur numër të madh të votuesve nga diaspora.