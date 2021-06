​Hidhet në treg “Asdreni”, kartëmonedha e re 10 mijë lekëshe

Risia është që për herë të parë do të ketë një prerje 10 mijë lekëshe e cila do të ketë këtë pamje. Kartëmonedha e re do të ketë të stampuar portretin e poetit dhe autorit të vargjeve të himnit kombëtarë Aleksandër Stavre Drenova, i njohur me emrin letrar si Asdreni.

Ndërsa prerja e re 1 mijë lekë vjen me të njëjtin dizajn duke ruajtur të njëjtat motive si në prerjen aktuale.

“Ekzistenca e kësaj prerje më të lartë rrit efikasitetin e në punën tonë për të administruar stokun e parasë dhe për të përballuar raste të rritjes së paparashikuar të kërkesës së tregut për para. Duke parë cilësinë e këtyre kartëmonedhave, mund të themi me besim të plotë se puna e bërë për realizimin e tyre ka qenë mjaft e vlefshme. Në emër të Bankës së Shqipërisë, falënderoj ata që kanë ndihmuar për realizimin e këtyre kartëmonedhave. Dëshiroj të vlerësoj edhe kontributin e shumë akademikëve, historianëve, albanologëve, historianeve dhe ekspertëve të kompanive të njohura në botë në fushën e prodhimit të kartëmonedhave”, tha Sejko.

Prerjet e reja ofrojnë elemente më të forta sigurie. Ndërkohë që prerjet aktuale janë hedhur në qarkullim që në vitin 1996.

Një vit më parë banka nisi hedhjen në qarkullim të kartëmonedhave të reja, fillimisht me 200 lekëshin dhe 5 mijë lekëshin. Ndërkohë që deri në largimin e plotë të kartëmonedhave të vjetra, ato do të vijojnë të përdoren si mjet pagese.