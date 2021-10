​Çajet që zbusin inflacionet në trup

“Shumë sëmundje kronike shoqërohen me inflamacion, të tilla si diabeti, sëmundjet kardiovaskulare, sëmundja e Alzheimerit, kanceri dhe artriti,” shpjegon Ale Zozos, një nutricioniste e regjistruar.

Luftimi i vazhdueshëm i inflamacionit të lehtë është gjithashtu i vështirë për trupin dhe me kalimin e kohës mund të çojë në dobësim të sistemit imunitar, shkruan Real Simple.

Ajo që ne hamë dhe pimë, nga çaji jeshil te salmoni dhe lakra, mund të jetë një armë e fuqishme në luftën tonë kundër inflamacionit.

Një nga mënyrat më të thjeshta për të lehtësuar inflamacionin është të pini një filxhan çaj.

Brian McDowell, një dietolog thotë se hulumtimet tregojnë se njerëzit që pinë rregullisht çaj jeshil ose çaj të zi, për shembull, kanë nivele të reduktuara të proteinës reaktive C, e cila është një shënues i inflamacionit në trup.

“Për të zvogëluar inflamacionin kronik, duhet të përqendroheni në një dietë me fruta, perime, drithëra, peshk dhe arra të pasura me lëndë ushqyese, në vend që të përqendroheni në një përbërës të superushqimeve”, beson McDowell.

Çaj kanelle

Kanella dihet se ka veti anti-inflamatore, antioksiduese dhe antibakteriale dhe kjo e bën atë një shtesë të shkëlqyeshme për çdo lloj çaji.

“Avantazhi më i madh i kanellës është aftësia e tij për të ulur gradualisht sheqerin në gjak duke aktivizuar lirimin e insulinës,” thotë Jessica Ederer, e cila drejton edukimin Wellness.

Çaj jeshil

“Çaji jeshil përmban komponime që mendohet se janë në gjendje të shtypin inflamacionin dhe të bllokojnë rrugët pro-inflamatore në trup. Besohet se mbron zemrën nga dëmtimet dhe parandalon sëmundjet kardiovaskulare, “thotë McDowell.

Çaj shafran i Indisë

Është i njohur për ngjyrën e verdhë intensive, dhe McDowell shpjegon se shafrani i Indisë përmban kurkumin, i cili ndihmon në luftimin e inflamacionit në trup.

“Meqenëse shafrani i Indisë ka veti antiinflamatore, është treguar se ndihmon në luftimin e radikalëve të lirë që mund të shkaktojnë dhimbje dhe inflamacion. Në një provë klinike, 139 persona me osteoartrit të gjurit vunë re një përmirësim të dhimbjes artritike me 50% kur merrnin suplemente shafrani”, shton Ederer.

Çaj xhenxhefili

Hulumtimet kanë treguar se xhenxhefili ka veti anti-inflamatore që mund të ndihmojnë trupin t’i përgjigjet inflamacionit kronik që çon në dhimbje, nga dhimbjet në gjunjë deri te dhimbjet e muskujve, madje edhe dhimbjet menstruale.

Çaj trëndafili

Çaji i trëndafilit është i pasur me antioksidues, përfshirë polifenole dhe galaktolipide, të cilat kanë veti antiinflamatore të lidhura me sëmundje të tilla si artriti. Çaji nga kjo bimë zvogëlon dhimbjen te njerëzit me artrit, si dhe inflamacione të tjera.

Çaj kamomili

Është e mrekullueshme ta konsumoni në mbrëmje për shkak të një numri përfitimesh shëndetësore, duke përfshirë zgjidhjen e problemeve të pagjumësisë dhe lehtësimin e dispepsisë. Çaji i kamomilit me pak mjaltë dhe limon është një pije qetësuese që nuk përmban kafeinë.