​Britania e Madhe ofron ndihma për Libanin

Britania e Madhe ka njoftuar se do të ndihmojë Bejrutin me pesë milionë funte dhe se do të ofrojë ndihmë mjekësore dhe në kërkimin e të mbijetuarve, tha sot ministri i Jashtëm britanik Dominique Rabb pas bisedimeve me kryeministrin libanez Hassan Diab.