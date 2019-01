ZYRTARE: Përforcimi i ri mbërrin për teste mjekësore në Inter

Inter është afër ta kompletojë një përforcim të ri nga Premierliga.

Cedric Soares së shpejti do të zyrtarizohet si futbollist i ri i Interit.

Mbrojtësi i Southamptonit ka mbërritur për teste mjekësore te skuadra e njohur nga Milano.

Lajmi është bërë i ditur nga “Sky Sport” që ka publikuar edhe fotografinë e Soaresit të buzëqeshur para aventurës së tij të re, transmeton lajmi.net.

Soares do të nënshkruajë me Interin në formë të huazimit për 500 mijë euro me mundësi të blerjes pas përfundimit të këtij sezoni nga Southampton për total prej 11 milionë euro. /Lajmi.net/