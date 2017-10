Vajza në foto është njëra nga këngëtaret që kritikohet për operacione plastike

A ju duket se ka ndryshuar shumë kjo këngëtare?

Mbase as nuk do ta kishte menduar ndonjë ditë se do të bëhej këngëtare por kjo i ndodhi Ana Kabashit.

Me disa këngë që solli dhe vokalin e saj ajo ka arritur të pëlqehet dhe të ketë adhurues të shumtë, shkruan rtv21.tvPor, kjo këngëtare ka qenë gjithmonë e përfolur edhe për paraqitjen e saj të jashtme, linjat trupore dhe fytyrën.