Trump: Merkel bëri gabim që ua hapi dyert refugjatëve

Presidenti i zgjedhur amerikan, Donald Trump, i ka thënë “Times of London” se kancelarja gjermane, Angela Merkel ka bërë një “gabim katastrofal” me politikën e saj që la një valë prej miliona refugjatësh të hynin në vendin e saj.

“Mendoj se ajo bëri një gabim shumë katastrofal dhe ky gabim ishte pranimi i gjithë këtyre ilegalëve”, shkruan “Times” përmes Twitterit, duke cituar Trumpin të ketë thënë në intervistë.

Trump u zgjodh president në SHBA me premtimin se do t’i mbyllë dyert për refugjatët dhe do të dëbojë nga shteti miliona emigrantë të paligjshëm.