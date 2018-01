TheSun: Dua Lipa ndahet nga Paul Klein, i kthehet kontaktit me ishin- Isaac Carew

Krahas jetës profesionale, Dua Lipa disa herë është përfolur për jetën private.

Pas ndarjes nga Isaac Carew, këngëtarja filloi lidhjen me muzikantin Paul Klein, shkruan TheSun, transmeton lajmi.net.

Ylli i hitit “New Rules”, tashmë ka filluar të shkruan mesazhe me ishin e saj, kuzhinierin dhe modelin e famshëm Isaac, me të cilin u lidh dy vite më parë.

“Unë mund të zbuloj se ajo është ndarë nga Paul Klein pas pesë muajsh lidhje dhe i është kthyer kontaktit me ishin e saj Isaac Carew”, citohet një burim.

Dua dhe Paul, i cili është pjesë e grupit rock “Lany”, u takuan në koncert në Hyde Park të Londrës verën e kaluar dhe kaluan Krishtlindjes së bashku në Londër.

Një burim tha: “Dua dhe Paul kishin një kohë vërtet të mirë së bashku, por gjërat nuk funksiononin. Ajo është shumë pozitive për këtë situatë dhe ka derdhur emocionet e saj në albumin e saj të ri, të cilin ajo e ka shkruar në Xhamajka dhe Los Anxhelos.”

“Ajo ka sërish kontakt me Isaac-un, me të cilin u nda vitin e kaluar, por ka qenë jashtë vendit javët e fundit kështu që nuk janë takuar me njëri-tjetrin.

Megjithatë, ka shumë lajme të mira nga Dua Lipa, ajo është nominuar në pesë kategori në “Brit Awards”, ndërsa me projektin e ri “IDGAF” ka marrë 35 milionë klikime. /Lajmi.net/