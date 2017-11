Të gjithë do të bleni Galaxy S9, kjo veçori do të ju pëlqejë të gjithëve

Zbulimet e baterive ndodhin gjatë gjithë kohës, në laboratorë, por rrallë vijnë në pajisje – së paku deri tani. Samsung ka shfaqur një bateri të re ‘grafene’ që mund të thotë se telefoni i ardhshëm i tyre Galaxy S9 do të ngarkohet deri në vetëm 12 minuta.

Bateria e re do të zëvendësojë bateritë aktuale litium-jon që gjenden në telefona, veshmbathje dhe makina.

Bateria e gjeneratës së ardhshme përdor ato që quhen topa grafene të cilat janë në gjendje të mbajnë 45 për qind kapacitetin e litiumit, por ngarkohen super shpejtë në 12 minuta. Kjo i bën këto bateri të përsosura jo vetëm për telefona por edhe për makina.

Çështja thelbësore është se ky zhvillim është në gjendje të qëndrojë deri në 60 gradë celsius. Kjo do të thotë se jo vetëm do të ngarkohet shpejt, por do të mbetet e sigurt në telefona, veshje dhe makina. Pas rekordit të mëparshëm të Samsung-ut për shpërthimet e smartfonëve, kompania do të duhet të mos ndërmarrë asnjë rrezik për zhvillimet e ardhshme të baterisë.

E gjithë kjo vjen nga ajo që ishte fillimisht një gabim. Hulumtuesit po përpiqeshin të sintetizonin masivisht grafenën kur ata u ngatërruan nëpër topa grafene të cilat janë të larta në forcë dhe përçueshmëri – ideale për bateri.

Ndërsa ne jemi duke shpresuar për të parë këtë në Samsung Galaxy S9 ardhshëm ne jemi të vetëdijshëm testimin e sigurisë bateri teknologjisë merr kohë kështu që janë mbajtur këtë në një shpresë për tani.