Solskjaer me statistikë fantastike te Man Utd

Ole Gunnar Solskjaer e ka filluar në mënyrë perfekte aventurën e tij te Manchester United.

Ole Gunnar Solskjaer erdhi në krye të skuadrës së Manchester United, pas shkarkimit të Jose Mourinhos.

Trajneri tani ka katër fitore në po aq ndeshje te ‘Djajtë e Kuq’ e që është një statistikë fantastike, përcjell lajmi.net.

Solskjaer është bërë trajneri i dytë në histori të Manchester United që arrin t’i fitojë katër ndeshjet e para.

Këtë gjë e kishte bërë vetëm Matt Busby në vitin 1946. /Lajmi.net/

4 – Ole Gunnar Solskjaer is only the second manager in Manchester United history to win his first four league games in charge of the club, after Matt Busby in 1946. Revival. #NEWMUN pic.twitter.com/Dt9XpCfGms

