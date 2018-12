Si do të jetë moti në Kosovë gjatë ditëve të ardhshme

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka publikuar parashikimin e motit për ditët e ardhshme.

IHMK-ja përmes një komunikate për media bën të ditur se në ditën e fundit të vitit 2018 pritet të ketë reshje të dobëta bore, kurse përgjatë pesë ditëve të ardhshme temperaturat do të zbresin në -7 gradë Celsius.

“Temperaturat minimale për ditën e nesërme parashihen të lëvizin ndërmjet -2 deri 0 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 2-4 gradë Celsius”, thotë IHMK.

Më tutje thuhet se nga dita e martë do të ketë rënie të lehta të temperaturave minimale duke vazhduar deri -7 gradë Celsius në fundjave, ndërsa maksimalet do të jenë afërsisht të ngjashme me ditët e javës që lamë.

Shtypja atmosferike vazhdon t’i mbajë vlerat e mbi normales. Do të fryjë erë kryesisht nga veriperëndimi me shpejtësi 1-5 m/s. /Lajmi.net/