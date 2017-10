Etrit Berisha ishte në ditën më të mirë kundër Juventusit.

Atalanta mori një barazim 2:2 ndaj Juventusit, ndërsa Etrit Berisha priti një penallti në fund të ndeshjes.

Portieri i Kombëtares Shqiptare, e perceptoi mirë goditjen e golashënuesit më të mirë në Serie A, për ta shpëtuar nga humbja skuadrën e tij./Lajmi.net/

Berisha denied Dybala from the spot to keep the game level! pic.twitter.com/jPZCaBx6ab

