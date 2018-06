Shikoni çfarë bënë fansat pasi Demi Lovato anuloi koncertin

Demi Lovato u detyrua të anullojë koncertin e saj në London’s O2 arena të dielën, vetëm pak orë para eventit.

Por në vend që të zemëroheshin, fansat që kishin mbërritur në vendin e koncertit u mblodhën së bashku për ti dërguar një mesazh këngëtares, e cila ishte sëmurur gjatë ditës.

Fansat filluan të këndonin një hit të Demi Lovato ‘Skyscraper’ ndërsa mbanin në dorë disa letra ku shkruhej ‘shërim të shpejtë’.

Video emocionoi shumë këngëtaren e cila shkroi: Fansat e mi janë seriozisht më të mirët. Nuk mund ta besoj se sa shumë dashuri dhe mbështetje kam marrë sot.lapsi

@ddlovato @TheO2 Lovatics supporting no matter what, see you in 2 weeks. Silver linings, we love you. #O2DemiSingAlong #GetWellSoonDemi pic.twitter.com/TaTis70zQq

— Abbie Foster's SS (@AbbieFosters_SS) June 10, 2018