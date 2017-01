Rrëfehen yjet: Ja kur e kemi humbur virgjërinë

Gjithmonë ka qenë enigmë jeta private e yjeve.

E një nga pyetjet e shpeshta të fansave është edhe kjo: Si e humbi virgjërinë Megan Fox?

FHM dh Obsev janë marrë me këtë çështje, duke zbuluar jo vetëm si e humbi Megan virgjërinë e saj, por gjithashtu edhe Kim Kardashian, Jessica Alba, Britney Spears dhe më shumë.

Jessica Alba

35-vjeçarja tregoi për humbjen e virgjërisë duke thënë: “Isha aq e re, 18, kur fillova të takohesha me të. Isha e virgjër. Dëshiroja të dashurohesha në personin e parë me të cilin do të flija, për shkak se për të gjithë ata që i njihja, eksperienca e parë ishte e mrekullueshme. Kështu që dëshiroja të isha shumë e kujdesshme se ai do të dashurohej në mua dhe nuk do të më linte”.

Kim Kardashian

Sigurisht çdo artikull për seks nuk ka kuptim nëse Kim nuk është në të, për shkak të karrierës së saj. Ajo tha: “Kur doja të bëja seks për herë të parë isha pothuajse 15 vjeçe… Mendoja, “Mendoj se do ta bëj” dhe nëna thoshte, “Ok, pra kjo është ajo që dëshiron ta bësh, ne do të vendosim në kontroll të lindjes”, dhe ajo ishte shumë e hapur dhe e ndershme me mua”.

Britney Spears

Ju kujtohen ditët kur Britney Spears ishte e pafajshme dhe një këngëtare naive në një marrëdhënie me Justin Timberlake. Kishte thashetheme se ajo e kishte humbur virgjërinë me JT, por nuk është e vërtetë. Në fakt Britney e humbi virgjërinë me një futbollist në shkollën e mesme kur ishte 14, sipas nënës së saj.

Megan Fox

Sipas fjalëve të Megan, eksperienca e saj e parë ishte e mirë. Ajo tha: “Kam pasur shumë seks të pakëndshëm, por hera e parë nuk ishte e pakëndshme. Isha e dashuruar në të dhe ishte e mrekullueshme”.