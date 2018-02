Protokolli i Shtetit e vendos nesër flamurin e Kosovës te Rrethi në Prishtinë

I pari i Prishtinës, Shpend Ahmeti, e hoqi përgjegjësin nga vetja, duke thënë se nuk është në përgjegjësinë e tij vendosja e flamurit të Kosovës në Prishtinë, për nder të dhjetë vjetorit të pavarësisë së Kosovës.

E pasi këtë e tha Ahmeti, Protokolli i Shtetit të Kosovës, nesër do ta vendos flamurin e Kosovës tek vendi i njohur si rreth i madh në Prishtinë.

Këtë e ka bërë të ditur Ministria e Punëve të Jashtme përmes një njoftimi për media.

“Konform Ligjit nr 03/L-132, është kërkuar nga Protokolli i Shtetit ta zbatojë ligjin sipas kompetencave të tij dhe të bëjë vendosjen e flamurit shtetëror me rastin e festës shtetërore. Pra do të vendoset edhe një shtizë te rrethi kryesor i Prishtinës, me parametra adekuate”, thuhet në përgjigjen e MPJ-së.