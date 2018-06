Princi George luan me armë! Kritika të ashpra ndaj familjes mbretërore!

Princi George dhe Princesha Charlotte u fotografuan duke u argëtuar në diell me Dukeshën e Cambridge dhe po shihni Princin William duke luajtur Polo.

Por ka qenë një element në fotot e publikuara që njerëzve nuk i ka pëlqyer aspak dhe nuk kanë qenë fare entuziastë. Princi Geroge shihet duke luajtur me një armë lodër. Familja u fotografua të dielën pasdite. Kjo dalje e familjes mbretërore ishte një ditë pas ditëlindjes zyrtare të Mbretëreshës e cila u pasua nga një mbledhje e royals në ballkonin e Pallatit Buckingham, transmeton lapsi.

Charlotte 3-vjeç duket e veshur me nje fustan pa mëngë dhe me syze dielli e cila në foto duke e zbathur duke kërcyer. Ndërsa George me pantallona të shkurtra dhe me nje pistoletë lodrash ne duar e gjithashtu thikë dhe pranga. Në lidhje me këtë në rrjet kanë filluar edhe komentet negative.