Përzieni vazelinën me këtë përbërës dhe shikoni se çfarë do të ndodhë me lëkurën tuaj

Askush nuk do të donte të kalonte nëpër të gjitha këto faza andaj femrat më së shumti shohin grimin si zgjidhja e vetme, por ajo që nuk dini është se disa përbërës natyralë kanë fuqinë jo vetëm të zbehin shenjat por të përshpejtojnë dhe procesin e shërimit.

1. Piper i kuq dhe vazelinë. Për të përshpejtuar procesin e shërimit të një plage, Skin Again rekomandon përzierjen e specit djegës (pluhur) me vazelinë.

Përziejeni mirë dhe lëreni masën të ftohet para se ta aplikoni në lëkurë.

2. Majdanoz

Kjo erëz e freskët është e njohur për vetitë e saj antiinflamatore! Ajo që duhet të bëni është të copëtoni disa fije majdanozi t’i shtypni dhe t’i vendosni mbi lëkurë.

3. Uthull dhe ujë të ngrohtë

Uthulla rrit qarkullimin e gjakut afër sipërfaqes së lëkurës. Kjo është arsyeja pse aplikimi i saj do të ndihmojnë në shpërndarjen e gjakut! Përzieni një lugë uthull molle dhe një lugë ujë të ngrohtë dhe shenja do të zhduket për pak ditë.

4. Falë vitaminave K dhe C, lakra e bardhë ka fuqinë gjithashtu të zbehë shenjat në lëkurë. Vendosni një fletë lakër mbi të nxirën dhe lidheni me një qese apo fasho. Lëreni për gjatë gjithë natës dhe përsëriteni këtë gjë për 2-3 net.

5. Qese çaji. Çaji i gjelbër dhe i zi janë të pasura me taninina të efektshme që zvogëlojnë indet e fryra dhe ngushtojnë enët e gjakut.

6. Qepë.

E fundit por jo më pak efektivja, qepa! Vendosni një copë qepë mbi plagë dhe lëreni të bëjë efektin brenda pak orëve.