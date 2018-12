Përfitimet shëndetësore që mund t’i merrni nga djegia e gjetheve të dafinës

Gjethet e dafinës janë mjete shtëpiake për shumë njerëz, sidomos kur bie fjala për luftimin e dëmtuesve të tillë si minjtë dhe buburrecat.

Megjithatë, shumë persona nuk e kuptojnë se sa përfitime të tjera shëndetësore kanë, duke filluar nga lehtësimi i ankthit në luftën kundër dhimbjes, përmirësimin e gjendjeve shëndetësore të frymëmarrjes për të arritur tek balancimi i niveleve të sheqerit në gjak, transmeton lajmi.net.

Ja se si të përdoren gjethet e gjirit për kushtet e frymëmarrjes, sheqerit në gjak dhe më shumë.

Sidoqoftë, t’i ndjekim disa nga funksionet e saj:

– Iu ndihmon me problemet e frymëmarrjes

– Mund të gatuani me to

– Shëron dhimbjet dhe i lehtëson ato

– Ulë nivelin e sheqerit në gjak, së bashku me kolesterolin

– Lufton kancerin. /Lajmi.net/