Perfekte në joperfeksion, histori inspiruese për pranimin e vetvetes

A mendoni se do të ishit një modele me gjatësinë 1.59 m dhe duke qenë në karrocë?

“Sigurisht se jeni duke kërkuar për ndonjë modele, të paktën 1.75 m e gjatë dhe me një fytyrë e trup të bukur. Por a e prezanton kjo shoqërinë tonë?

As afër.”

Kështu thuhet në një artikull nga bp.com ku prezantohet jeta e një adoleshenteje 15 vjeçare e cila ka mbetur në karrocë.

Ajo tregon se nuk ndihej ‘cool’ ose ‘e bukur’ me atë që posedonte. Dhe asnjëherë nuk e kishte imagjinuar se do t’i mungonte roli perfekt për veten, duke ecur në javën e modës me një kontratë prej modeleje, transmeton lajmi.net

Ju duket edhe juve mision i pamundur? Epo, ajo e ka ndryshuar këtë qasje, për veten dhe për të tjerët.

Tani misioni i kësaj vajze është që të motivojë dhe inspirojë të tjerët. Për t’i treguar botës se çdo gjë që duket e pamundur mund të arrihet.

Unikaliteti gjendet në përjashtimet. Shikoni më poshtë. /Lajmi.net/