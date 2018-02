Pas Luanës edhe Fjolla ‘ndezë’ fansat, del vetëm me të brendshme në shtrat

Siç duket e kanë vendosur t’i lënë pa gjumë gjithë meshkujt.

Pos Luana Vjollcës që në Instagram hodhi një foto tjetet të nxehtë, tani është radha e Fjolla Morinës ta bëj një gjë të tillë, shkruan lajmi.net

Këngëtarja një foto e ka hedhur në Facebook, ku ka treguar ndryshimin e bërë në flokë, pasi i bëri të zeza dhe të shkurta.

Por, në fakt vëmendja shkon te trupi i saj.

E veshur me të brendshme dhe e ulur mbi shtrat, pos qe dukej seksi, Fjolla ua bëri me të bukur këtë natë për ata që janë beqarë e nuk kanë me kë të festojnë./Lajmi.net/