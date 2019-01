Mund të habiteni nga kjo foto e Dua Lipës por do ta doni edhe më shumë

Këngëtarja Dua Lipa i ka mahnitur sërish fansat.

Këngëtarja shqiptare me famë botërore, Dua Lipa e ka dëshmuar edhe njëherë se është tejet e thjeshtë, shkruan lajmi.net.

Ajo jo vetëm se nuk e ka problem të falë pa grim por edhe kur në fytyrën e saj ka akne nuk i mbulon fare.

Kështu ka vepruar edhe së fundmi në Instastory dhe me këtë foto i ka mahnitur të gjitha vajzat të cilave po ashtu ua ka ‘dhënë’ lirinë që të dalin si të duan pasi do të duken më të bukura natyrale.

Kujtojmë se Dua Lipa është artistja më e nominuar për vitin e dytë radhazi, bashkë me Anne-Marie me katër nominime, shkruan The Guardian.

Dua është bërë artistja më e nominuar në “Brit Awards” për vitin e dytë me radhë, duke nënvizuar statusin e saj si një nga yjet më të mëdhenj të pop-it në Britaninë e Madhe, në këtë dekadë./Lajmi.net/