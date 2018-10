‘Mjekët nuk i dhanë shpresë’, Rezarta në ditëlindjen e vajzës rrëfen ‘tragjedinë’ familjare

View this post on Instagram

Jam e bindur se nuk do gjej dot fjalet e duhura per te pershkruar mbremjen e djeshme! Te ftuar njerez qe mi do shpirti per te festuar 3 festa. Princesha jone e vockel u be 5 vjeç. 5 vjet qe na dhuron dashuri pa kushte. Kjo ditelindje ishte akoma dhe me e bukur duke u festuar bashkarisht ashtu si une e kisha enderruar, qe nga dita qe ti linde… Dhe festa e trete i dedikohet njeriut me te forte qe une kam njohur, atij qe me dhuroj perpos jetes dhe mesimet me te rendesishme, si te luftoj dhe te dashuroj ne te njejten kohe! Mbreti im, dashuria ime me e madhe, Babi❤️ I cili ashtu si ne profesion luftarak , luftoj dhe mundi kete vit nje semundje qe doktoret na dhane jo shume shprese! Te gjithe sebashku, duke ndjekur me endje fjalimet sa naive dhe shume te zgjuara te princeshes sone shijuam gjithshka, ushqimin , dekoret, tavolinen te shtruar me aq finese nga me te miret @amievent_official, lulet natyrale qe mbushen dhomezen me aromen e tyre te zgjedhura me shume perkushtim nga @silviflowers_tirane gjithashtu Faleminderit dhe @makeupbyelona qe u kujdese per mua ne kete dite kaq te dashur. Ambienti #HeraCompany