Makiazh mahnitës për vetëm dhjetë minuta

Kush ka kohë të bëhet gati me orë kur jeta është kaq e shkurtër? Me këto trike të shpejta do të jeni në gjendje të bëheni gati për eventet tuaja pa bërë shoqërinë me nerva fare!

1. Baziket jane fokusi kryesore. Nuk keni nevoje te krijoni nje portret te pangjashem, sidomos nese po dilni ne nje event ku e keni lene te pregatiteni vone. Puder per mbulim shenjash dhe puqerrash, maskare per qerpike, buzekuq, eyeliner dhe highliter dhe vetem nje brushe.

2. Aplikoni pudren ne zonat kryesore (nder sy, hunde, faqe, mjeker dhe ball). Me pas vendosni highlightin ne molleza, kapak te syve dhe pak ne maje te hundes. Jep imazh sofistikues vetem duke e vendosur ne disa regjione gjenerale.

3. Eyelineri eshte nje art qe perfeksionohet me kohe por triki kryesore eshte te mos e beni me ngute apo siklet, te mbani doren drejte pa drridhje. Buzekuqin mund ta pershpejtoni pasi qe ate mund ta riaplikoni ne tualetin e eventit tuaj! Maskara nuk do me shume se vetem pak reprezentim ne cdo qerpike, nuk keni nevoje ti beni shume te gjata, veq te zmadhoni bazen duke i lyer 2 here ne secilin sektor. Dilni dhe mahnitni me shpejtesi e bukuri!