Ky është veprimi i parë që duhet të bëni në rast djegieje

Prerjet e shpeshta me thikë të së shoqes bënë këtë të fundit të mendonte për një zgjidhje, deri sa krijoi leukoplastin !

Nëse ai mendoi për prerjet, ne sot do të ndajmë me ju përbërësin e vetëm që duhet të aplikoni në lëkurë në raste djegieje.

E bardha e vezës është e pasur me aminoacide, vitamina B, E dhe D si dhe është e njohur për efektin rigjenerues për qelizat e lëkurës.

Mjafton të ndani të verdhën nga e bardha dhe me këtë të fundit të lyeni lëkurën ku jeni djegur dhe do të shihni që nuk do të keni asnjë inflamacion apo përkqesim, përkundrazi. Kjo eshte ndihma e pare, pasi ne raste te djegies se shkalles se dyte duhet te kerkoni ndihmë të specializuar. /Lajmi.net/