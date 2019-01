Kjo është shenja e horoskopit më e mira në seks

Edhe pse ju e lexoni horoskopin e përjavshëm për qejf, duhet të hidhni sytë në konceptin e përputhshmërisë.

Po sikur seksi i mrekullueshëm të jetë i shkruar në yje? Kjo nuk do të thotë se duhet të merrni vendime bazuar sipas astrologjisë, por kimia mes dy njerëzve është vështirë të shpjegohet e përcaktohet. Zbuloni kiminë më të mirë tuajën të dhomës së gjumi sipas astrologjisë seksuale:

Dashi (21 mars – 19 prill)

Dashi karakterizohet nga siguria dhe agresiviteti gjatë aktit seksuale. Ju keni tendencën të jeni më shumë ndjekës se sa të ndiqeni. Keni dëshirë për kënaqësi të menjëhershme, ju pëlqejnë lojërat emocionale. Përputheni më mirë seksualisht me: Luanin, Peshoren, Binjakët, Akrepin

Demi (20 prill – 20 maj)

Jeni më shumë sensualë se sa seksualë. Për këtë shenjë, aromat, tingujt, dhe prekjet e një përvoje seksuale janë shumë të rëndësishme. Ju urreni të humbni energji. Keni tendencën të prisni për sekse se sa ta ndiqni atë.

Përputheni më mirë seksualisht me: Akrepin, Gaforren, Virgjëreshën, Bricjapin

Binjakët (21 maj – 21 qershor)

Binjakët janë të rehatshëm përsa i përket seksualitetit të tyre, u pëlqen të bëjnë seks në vende të ndryshme dhe nuk janë të turpshëm për fjalët e pista të përdorur gjatë seksit. Jeni mirë përsa i përket flirtimit dhe raportit seksual me partnerët. Ju pëlqen të eksperimentoni

Përputheni më mirë seksualisht me: Dashin, Binjakët, Shigjetarin, Ujorin

Gaforrja (22 qershor – 22 korrik)

Mënyra juaj e të bërit dashuri është sensuale dhe creative, por ju duhet pak kohë përpara se të jeni të vendosur për seks. Gaforret janë intuitive, dhe mund ta dallojnë lehtë se çfarë kërkon partner ii tyre. Për ju, seksi është diçka e dashur dhe plot epsh

Përputheni më mirë seksualisht me: Demin, Luanin, Bricjapin, Peshqit

Luani (23 korrik – 22 gusht)

Luanët janë të njohur si të qëndrueshëm dhe të fuqishëm seksualisht, dhe mbështeten tek sharmi dhe kimia e tyre për të tërhequr partnerët. Jeni një fans i kënaqësisë. Si të dashur, jeni pasionantë e të vëmendshëm, keni nevojë që të vlerësohen vazhdimisht aftësitë tuaja

Përputheni më mirë seksualisht me: Akrepin, Dashin, Shigjetarin, Luanin

Virgjëresha (23 gusht – 22 shtator)

Kjo shenjë energji-plotë mund të jetë shumë seksuale dhe sensual në të njëjtën kohë. Shijoni prekjen në çdo vend gjatë paralojës, dhe bëni masazhe që nxisin dëshirën seksuale. Ju pëlqen një eksperiencë seksuale e kujdesshme, e ndershme dhe e bërë në mënyrën e duhur.

Përputheni më mirë seksualisht me: Demin, Peshoren, Peshqit, Bricjapin

Peshorja (23 shtator – 22 tetor)

Peshorja konsiderohet si shenja më e rafinuar e horoskopit, me shije të shkëlqyera dh ndjeshmëri delikate. Seksi për peshoret përfshin stimuli mendor dhe paralojë verbale. Një partner i mirë do të nxjerrë pasionin tuaj me flirtim, dhe ju pëlqejnë elementë sugjestivë, si muzika gjatë aktit seksual.

Përputheni më mirë seksualisht me: Dashin, Binjakët, Luanin, Shigjetarin

Akrepi (23 tetor – 21 nëntor)

Akrepët kanë një reputacion e të qenit pasionantë, plot epsh, dhe shumë seksualë. Ju kërkoni shumë dramë e eksitim në jetën tuaj seksuale. Me forcat e kombinuara të një seksi dhe emocioneve të forta, ju shpesh luftoni me vetë dëshirat tuaja.

Përputheni më mirë seksualisht me: Demin, Luanin, Akrepin, Peshqit

Shigjetari (22 nëntor – 21 dhjetor)

Të njohur si kërkues të mëdhenj, shigjetarët janë sharmantë, të dashur dhe të vëmendshëm në dhomën e gjumit. Por keni tendencën të mërziteni shpejt, kështu që jeni të etur për spontanitetin në jetën tuaj seksuale.

Përputheni më mirë seksualisht me: Luanin, Dashin, Binjakët, Ujorin

Bricjapi (22 dhjetor – 19 janar)

Ashtu si akrepi, edhe bricjapi ka reputacionin e të qenit ndër shenjat më seksuale të horoskopit, por edhe sensuale njëkohësisht. Nuk e keni të vështirë për të ngjallur një epsh të fortë seksual tek partneri juaj.

Përputheni më mirë seksualisht me: Gaforren, Demin, Bricjapin, Virgjëreshën

Ujori (20 janar – 18 shkurt)

Në përgjithësi konsideroheni si intelektualë dhe idealist. Ju gëzon joshja por e urreni të hiqni dorë plotësisht nga pushteti. Në pamje të parë nuk e shfaqni hapur dëshirën seksuale, por brenda vetes jeni entuziastë kur vjen puna tek seksi.

Përputheni më mirë seksualisht me: Binjakët, Ujorin, Shigjetarin, Virgjëreshën

Peshqit (19 shkurt – 20 mars)

Peshqit njihet për marrëdhënien e mirë me të gjithë llojet e njerëzve, dhe nuk keni problem në tërheqjen e admiruesve tuaj, dhe këtë mund ta bëni pa qenë nevoja të jeni agresivë. Në shtrat jeni romantikë, seksualë, të gjallë dhe vlerësoni imagjinatën. Ju pëlqen të kënaqni më shumë partnerët se sa veten

Përputheni më mirë seksualisht me: Akrepin, Gaforren, Virgjëreshën, Peshoren.