Kështu duket përbrenda shtëpia luksoze e Kris Jenner

Kris Jenner e ka blerë një shtëpi super luksoze.

Kris Jenner dhe vajzat e saj super seksi janë ndër emrat më të përfolur në botën e biznesit e shoubizit, shkruan lajmi.net.

Jeta e tyre private dhe ajo profesionale gjithmonë kanë qenë në fokusin e mediave por edhe publikut të cilëve po ashtu u ka interesuar se sa fitojnë ato.

Kris me të bijat kanë përfitime të mëdha nga puna që e bëjnë andaj edhe investimet janë të shumta. Së fundmi Jenner e ka blerë një shtëpi super luksoze në Los Angeles.

Shtëpia e qetë është e mbushur me copa klasike nga titanët e arteve dekorative të shekullit të 20-të dhe është shumë larg asaj në të cilën shfaqjen për “reality-show”-n “Keeping Up With the Kardashians”.

“Kam mbledhur mobilje dhe kam aderuar shtëpi për një jetë. Kam pasur kaq shumë lloje të ndryshme shtëpish, me stile shumë të ndryshme. Doja që shtëpia ime të ndihej si një vend i shenjtë, të ishte e qetë dhe paqësore”, shprehet Kris.

Mediat e huaja kanë publikuar imazhe brenada shtëpisë së zeshkanes.