Këngëtarja shqiptare habit me deklaratën: Për 1 mln euro shkoj me një femër

Ajo spikati për zërin e saj që kur konkurronte në "The Voice", dhe më pas duke iu përkushtuar tërësisht muzikës live.

Mirëpo Marsela na habiti të gjithëve me deklaratën e saj për “Thumb”. E pyetur nga gazetari nëse do të shkonte me femër për një million euro këngëtarja u përgjigj plot humor: “Qyqa… shkoj edhe me 10 po qe ashtu..”