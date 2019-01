Johnny Depp arrin në Beograd, nis xhirimet e filmit që ka për temë luftën

Aktori i famshëm i Hollywood-it, Johnny Depp ka arritur në Beograd.

Johnny Depp po qëndron në Beograd për të xhiruar filmin “Minimata”, shkruan tracara, transmeton lajmi.net.

Drejtori i shtëpisë filmike që merret me realizimin e kësaj pune, Aleksandat Tadiç, kohët e fundit konfirmoi se filmi do të zgjasë shtatë javë dhe aktori do të kalojë një javë në bregdetin malazez

Ai nuk e di ende nëse pjesë e këtij filmi do të jetë ndonjë prej akorëve vendas, por rrallë ndodhë që një film i huaj të xhirohet në Serbi.

Roli i Depp është fotograf i luftës, kurse detaje tjera nuk janë bërë të ditura.

Depp për herë të parë ishte në Beograf në vitin 1992, më pas e vizitoi edhe në vitin 2010. /Lajmi.net/