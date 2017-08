Ja cila motër po e bën krenare Kimin (Foto)

Motrat Kardashian janë pothuajse femrat më të përfolura në shoubizin ndërkombëtar.

Fama e tyre filloi me skandalin e Kim Kardashian, për të vazhduar deri tek një emision i veçantë për familjen e tyre, shkruan lajmi.net.

Tashmë ato njihen në gjithë botën dhe secila nga to po merret me nga një biznes personal, madje shumë fitimprurës për to.

Kim Kardashian ka bërë të ditur se motra e saj e vogël, Kylie Jenner po e bën atë krenare, pas markës personale të grimit ajo mbrëmë filloi me një shou personal. /Lajmi.net/