Huawei MediaPad M3 Lite 10: Alternativa e iPad për adhuruesit e filmave

Tregu për tableta të nivelit të hyrjes është shumë konkurrues. Huawei tani dëshiron të konkurrojë me iPad të Apple të optimizuar për rishikim filmi.

Raportet e vdekjes së tabletës janë shumë të ekzagjeruara. Edhe pse tregu i tabletave mezi po rritet, pajisja ende përdoret intensivisht. Ndërsa smartphones ndryshohen në një normë vjetore, tabletët zgjasin shumë më tepër – shumë si PC dhe laptopë që dikur zëvendësuan, transmeton lajmi.net.

Prandaj, pothuajse të gjithë prodhuesit kanë përshtatur ciklet e tyre të çlirimit në përputhje me rrethanat dhe vetëm botojnë modele të reja në intervale të parregullta. Prodhuesit e shumtë e përdorin këtë për të vënë presion mbi liderin e tregut Apple me modele të reja.

Një nga këta sfidues është grupi kinez Huawei, i cili ka qenë një nga tre prodhuesit më të mëdhenj të smartfonëve në botë për disa vite. Ky pozicion është gjithashtu në shënjestër në tregun e tabletëve. Sipas IDC, ata ndajnë vendin e katërt së bashku me Lenovo, por për shkak të rritjes së shpejtë, kjo nuk ka gjasa të qëndrojë në atë mënyrë për një kohë të gjatë. Vetëm në tremujorin e dytë të vitit 2017, 42 për qind më shumë tableta u shitën se në vitin e kaluar.

Sfiduesi më i fundit: MediaPad M3 Lite 10, që thuhet se është me një çmim prej 299 euro, sidomos tabletët e nivelit të parë të Apple, iPad, të rrezikshëm. Zona e ardhshme e ka provuar tabletin me folësit Harman Kardon.

DESIGN

Hollë se iPad

MediaPad M3 mbështetet në një kornizë të ngurtë alumini dhe një mbrapa plastike. Edhe pse pjesa e pasme është e lëmuar, materiali është relativisht i papërshkueshëm nga shkrirja, duke e bërë tabletë të rehatshme. Me një trashësi prej 7.1 milimetra, është pothuajse gjysmë milimetër më e hollë se iPad-i i tanishëm dhe pavarësisht nga një ekran më i madh (10.1 inç kundrejt 9.7 inç) dukshëm më i lehtë (310 gram vs. 469 gram). Punimi është me cilësi të lartë, sidomos tranzicioni pothuajse i pandryshueshëm nga plastika prapa në kornizën e aluminit është bërë mirë. Edhe pse xhami i ekranit shtrihet pak përtej kornizës, kjo nuk është e dukshme.

Rasti është ndërtuar relativisht i ngurtë, prapa nuk jep nën milimetra nën presion. Në pjesën e përparme ka vetëm një prekje me sensor të integruar të gjurmëve të gishtit pranë kamerës së përparme. Këmbyesi i volumit dhe butoni i pushtetit u vendosën në anën e djathtë (kur tableti është në orientim peizazh) dhe janë bërë gjithashtu prej alumini. Pajisja është e lehtë për t’u mbajtur në sajë të mbështetjes së dobishëm dhe kornizës relativisht të gjerë. Ide e bukur, por e implementuar në mënyrë të moderuar: Lajmërimi i gjelbër i ndritshëm LED është i vështirë për tu parë në kuadrin e bardhë.

Sensori i gjurmëve të gishtërinjve, nga ana tjetër, punon shumë mirë, zakonisht zbulon shenjat e gishtërinjve të ruajtura në më pak se një sekondë. Ashtu si me Huawei P10, sensori i prekjes mund të përdoret gjithashtu për të zëvendësuar softkeys. Thjesht shtypja është kthyer, mbajtja më e gjatë e çon përdoruesin në ekranin kryesor. Pastrimi i faqes gjithashtu do të hapë Task Manager. Meqenëse sensori i gjurmëve të gishtave është vendosur në kornizën më të ulët (kur shihet në regjimin e peizazhit), mund të arrihet lehtë, veçanërisht në formatin portret. Në regjimin e peizazhit, gjithmonë duhet ta mbani tabletën me një dorë ndërsa mbani gishtin në sensor.

DISPLAY DHE SOUND

Ekran i mirë

Ekrani LC me 10.1 inç me panelin e SPI-së me ndriçim të lartë dhe varësi të këndit të shikimit. Edhe nga kënde të pjerrëta shikimi, përmbajtja e ekranit ishte e mirë dhe e dallueshme pa shtrembërime të rëndësishme të ngjyrave. Kështu, për shembull, ju mund të shikoni lehtë një film së bashku në shtrat, pa pasur nevojë të tërhiqni shumë afër. Në aspektin e shkëlqimit dhe kontrastit të ngjyrave, ekrani ende duhet të sfidojë panelet AMOLED nga Samsung dhe LG, por lehtë mund të rregulloni temperaturën e ngjyrave sipas nevojave tuaja nëpërmjet cilësimeve.

Rezolucioni i 1920 me 1200 pixels mbetet prapa në krahasim me tableta të tjerë, por zakonisht është i mjaftueshëm. Raporti i ekranit prej 16:10 siguron që shumica e filmave dhe serive shfaqen me një bar të ngushtë të zi.

Folësit e integruar, të cilët janë zhvilluar në bashkëpunim me prodhuesin hi-fi Harman Kardon, janë mbresëlënëse për një tabletë në këtë çmim. Në vend që të përdorin vetëm dy altoparlantë stereo, si shumë prodhues të tjerë, dy altoparlantë janë instaluar në anën e sipërme dhe të sipërme gjatësore. Këto mbytin çdo folës të testuar më parë dhe prodhojnë një volum që mund të përdoret edhe për të parë një film në një metro në lëvizje.

Cilësia e riprodhimit është gjithashtu e shkëlqyeshme dhe e qartë. Vetëm në vëllimin maksimal vunë shënime të larta tingëllim pak të imët. Për fat të keq, Huawei nuk ofron një barazues të softuerit që mund të rregullojë manualisht riprodhimin. Tingulli rrethues është gjithashtu veçanërisht i përshtatshëm, falë të cilit përdorimi i altoparlantëve të integruar në vend të kufjeve është një film i preferuar. Po ashtu, riprodhimi përshtatet nëse tableti është mbajtur në orientim portret ose peizazh. Riprodhimi i muzikës është gjithashtu pozitiv, edhe nëse folësit këtu nuk mund të luajë aq fort sa në përmbajtjen e videos.

Moderuar në lojëra

Huawei mbështetet ende në Android 7.0 për Mediapad M3 Lite 10, përditësimi më i fundit i sigurisë daton që nga gushti. Një përditësim për Android 8.0 ende nuk është shpallur, por ka të ngjarë të ndjekë. Edhe interfejsit në brendësi të Android EMUI është ende i datë me versionin 5.1 dhe heq dorë nga shumë prej risive të prezantuara me Mate 10 Pro. Softueri ishte përshtatur minimalisht vetëm për tabletin, në parim, kjo vështirë se mund të dallonte nga sipërfaqja e smartphone. Ndryshe nga smartphones Mate, Huawei nuk ka integruar asnje pajisje ndihmese specifike për pajisje.

AndroBench 5 (lexime / shkrime sekuenciale): 145.56 / 60.1 MB / s

AnTuTu (v6.2.7): 46,736 pikë

3DMark (Sling Shot Extreme, v2.0): 320 pikë

PCMark (v2.0): 3677 pikë

Tableti përmban një Qualcomm Snapdragon 435, një SoC me fuqi të ulët, me kursim të energjisë dhe tre gigabajt të memories.

Performanca në jetën e përditshme është shumë e mirë: Android mund të përdoret rrjedhshëm, me një ndryshim të shpejtë të aplikacioneve ose faqeve nuk ishin të dukshme. Memoria e brendshme e instaluar 32 gigabajt e shënoi në rezultate mjaft mesatare. Me një shpejtësi leximi prej rreth 150 MB / s, ndoshta nuk duhet të jetë një memorie UFS. Nëse kërkohet, kujtesa mund të zgjerohet edhe nëpërmjet kartës microSD.

Ndërsa procesori kuadrator bën një punë të mirë, duhet të sakrifikosh disa performancë grafike. Megjithëse GPU-ja e ndërtuar me Adreno 505 është e mjaftueshme për shumë lojëra të tanishme, por zakonisht duhet të zvogëlojë detajet e grafikut për të funksionuar mirë. Tani dhe pastaj kishte edhe stuttering, të cilat shqetësojnë rrjedhën e lojës, sidomos në lojëra gara. Shumica e lojrave të thjeshta pa animacion të përpunuar, por mund të luanin lehtësisht.

Bateria u dëshmua të jetë e vazhdueshme në test: Me një përdorim të përditshëm prej rreth dy orësh, bateria 6600 mAh duhej të rimbushej vetëm pas pesë ditësh. Për fat të keq, Huawei përdor një lidhës microUSB në vend të lidhësit të zakonshëm USB-C. Ngarkesa e shpejtë duhet të hiqet për momentin.

Tetë megapikselë para dhe prapa

Të dy frontet dhe kamera kryesore zgjidhin secilën me tetë megapikselë dhe krijojnë për një film të respektueshëm të tabletave. Si një zëvendësim kompakt kamera, aparati i tabletëve ende nuk është i mirë. Autofokus shpesh mbetet prapa dhe zgjat rreth dy sekonda për të gjetur vendosjen e duhur. Gjithashtu, optika u tregua jo shumë e ndritshme, prandaj regjistrimet në kushte të lehta të dritës degjenerojnë për shkak të vlerës së lartë të ISO-së për paraqitjet e zymta.

Probleme të ngjashme duhet të ballafaqohen me regjistrimin e videos, që është e mundur në rezolucionin 1080p me deri në 30 korniza për sekondë. Kamera është në thelb e mjaftueshme për të shtënë prezantime dhe dokumente, por nuk duhet të presim asgjë më shumë.

PËRFUNDIM

Për filma të përshtatshëm

Nëse ju, si unë, përdorni tabletin kryesisht për Netflix, YouTube dhe Amazon Prime Video, ju do të gjeni një shok të përsosur në Huawei MediaPad M3 Lite 10. Edhe pse tableta mund të prodhojë rezultate të moderuara në lojëra 3D dhe të ketë një kamera të dobët, është i përshtatshëm për rishikim video falë ekranit të saj të mirë dhe altoparlantëve mbresëlënës. Çdokush që mund të bëjë pa modemin LTE do të kursejë 50 euro, pak më shumë peshë dhe do të marrë më shumë jetë të baterisë. Me një çmim prej 299 euro është aktualisht rreth 100 euro më poshtë çmimit të shitjes me pakicë të iPad-it aktual.

Model:

Huawei MediaPad M3 Lite 10

Display:

Ekran IPS LC 10,1 inç – 1920 x 1200 pixels (16:10, 224 ppi)

Processor:

Octacore SoC (Qualcomm Snapdragon 435)

RAM:

3 gigabajt të

kujtesës:

32 GB i brendshëm i kartës microSD

Sistemi operativ:

Android 7.0 (EMUI 5.1)

Lidhjet / Shtesat:

microUSB, Bluetooth 4.0, WLAN (a / b / g / n / ac), LTE

Battery:

6600 mAh

kamera:

8 megapikselë, 8 megapikselë (kamera e përparme)

Video:

Regjistrimi në 1080p në 30 fps të jetë e mundur

Përmasat:

241,3 x 171,5 x 7.1 mm, 310 gram

Çmimi:

299/349 Euro (pa / me modem LTE). /Lajmi.net/